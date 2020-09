Auffällig für den Präsidenten des St.Galler Gastronomieverbandes: «In der Freizeit läuft vieles wieder normal, die Leute gehen auswärts essen oder nach der Arbeit ein Bier trinken.» Der geschäftliche Bereich hinke hinterher, nicht nur, was Weihnachtsfeiern angeht. «Es gibt sogar Arbeitgeber, die ihren Angestellten verbieten, mittags gemeinsam essen zu gehen.»

Hochsaison vs. leere Bücher

Auch in Graubünden wird es heuer kaum ein Weihnachtsessen geben. «Wir erhalten fast nur Absagen», sagt Franz Sepp Caluori, Präsident von Gastro Graubünden. «Einige Lokale im Raum Chur sind normalerweise von Mitte Oktober bis Mitte Dezember ausgebucht. Dieses Jahr sieht es ganz anders aus.»

Manchen Firmen sei das Risiko, eine Feier zu organisieren, zu gross. «Bei anderen Unternehmen werden 100 Leute angemeldet und nur 50 wollen kommen. Am Ende wird das Essen ganz gestrichen.» Wer seinen Umsatz hauptsächlich mit einem Saal mache und in der Peripherie wirte, leide aktuell besonders, sagt Caluori.

Gutscheine, kleinere Gruppen und Heizpilze

Sowohl der St.Galler als auch der Bündner Gastroverband arbeiten aktuell an Massnahmen, um die wirtschaftlichen Folgen der gestrichenen Weihnachtsfeiern zumindest ein wenig abzufedern. In St.Gallen sind die Beizer dabei, ein Gutscheinsystem zu etablieren. «So können die Firmen ihren Mitarbeitenden ermöglichen, mit dem Partner oder der Familie essen zu gehen.» In Graubünden werden die Firmen dazu ermutigt, Essen in kleineren Abteilungen durchzuführen.