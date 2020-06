Er erinnert an einen versteinerten Tannenbaum – der Bösegg-Stein, der auf einer Wiese oberhalb von Wasserauen steht. Die grauen wie Äste geformten Ausläufer des Steins berühren die Grashalme, die ihn umgeben. Er wirkt irgendwie fremd am Platz zwischen den Schmalzblumen und Löwenzahn und tatsächlich hat der Stein eine lange Reise hinter sich, die sich ein bisschen wie ein Märchen liest.

Der Bauer, der hinter dieser Aktion steckte, Patrick Wyss, war sich der Historie des Steins nicht bewusst: «Im Oktober 2018 brachte ein Helikopter, der zu diesem Zeitpunkt Baustellenflüge im Alpstein durchführte, den Stein nach Wasserauen. Von hier aus transportierte ich ihn auf unseren Hof, wo ich ihn auf dem Sitzplatz platzierte», schreibt Patrick Wyss, Bauer aus Weissbad, in einem Leserbrief der am Dienstag im Appenzeller Volksfreund erschien.

Der Stein wurde im alpinen Gelände mit Blick auf den Säntis platziert und blieb dort mehrere Jahre, bis er eines Tages mit einem Helikopter abtransportiert wurde. «Der Stein machte eine private Reise von der Bösegg in den Garten einer Privatperson.» Stefan Müller, Innerrhoder Landeshauptmann kennt, wie viele Appenzeller, die Geschichte des Bösegg-Steins sehr gut. In der Region war von einer «Entführung» oder dem «Klauen» des Steins die Rede.

«Mitte August erfuhr ich durch einen Bergwirt von der Forderung von drei Personen, der Stein solle wieder zur Bösegg zurück gebracht werden», schreibt Patrick Wyss im Leserbrief. «Mir war es ein grosses Anliegen, mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen.» Deshalb setzten sich Patrick Wyss, Karl Zuberbühler und zwei weitere Personen gemeinsam an einen Tisch.

Zusammen sei ein neuer Standort für den Stein beschlossen worden. Dabei handle es sich um einen Kompromiss. Der Stein wurde nicht zurück auf die Bösegg gebracht, sondern an einen Ort in Wasserauen, der per Wanderweg zugänglich ist und sich in der Nähe des Hofes des Bauern Wyss befindet. Im vergangenen Herbst wurde der Stein dorthin gebracht.

«Über einen Stein sollte nicht gestritten werden»

Karl Zuberbühler will mittlerweile nichts mehr mit dem Stein zu tun haben: «Ich habe damit abgeschlossen. Ich will mich nicht mehr quer stellen. Der Stein ist mir nicht mehr so wichtig, dass darüber gestritten werden muss.» Er habe akzeptiert, dass der Stein nicht mehr an den Ort seines Ursprunges kommt: «Der Gescheitere gibt nach und vielleicht hat es etwas Gutes, dass der Stein an einer leicht zugänglichen Stelle steht, so sehen ihn mehr Menschen.»

Auch Karl Zuberbühler mit seinen 78-Jahren könne den Stein so selbst noch besichtigen. «Er ist auch für Ältere sichtbar und von seinem neuen Standort kann zu der Stelle geblickt werden, wo ich den Stein vor neun Jahren aus der Mulde hob.» Einen Wunsch hat Karl Zuberbühler noch: «Es wäre schön, wenn am Stein dieses Mal eine Plakette angebracht werden würde, die die Geschichte des Bösegg-Steins erzählt» – und womöglich verhindert, dass der Stein erneut gezügelt wird.