Kein Führerschein und fahrunfähig: Frau baut Unfall mit Lieferwagen

Eine 49-jährige Frau hat in der Mittwochnacht so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann: Sie war fahrunfähig mit einem Lieferwagen unterwegs – und hatte keinen gültigen Führerschein. Dabei kam es zu einem Unfall.

Die Frau hat so ziemlich alles falsch gemacht. © Kapo SG