Kein Turnfest in Benken – aber ein Tombola-Event mit bis zu 10'000 Gästen?

So bringst du das Turnfest nach Hause

Das Turnfest in 7 Akten

Die Turnvereine der Schweiz wären aktuell mitten in der Vorbereitung für die Turnfest-Saison. Wären. Erneut wurden Turnvereine der wichtigsten Zeit des Jahres beraubt. Sämtliche Turnfeste bis in den Herbst wurden abgesagt, das Training auf Eis gelegt und die Hoffnungen, Erwartungen und Vorfreuden sämtlicher TSV oder TV-Mitglieder begraben. Sie müssen erneut geduldig sein. Die farbigen Trainerjacken und verstaubten Grätschüeli im Schrank lassen. Ohne Festbänke, laute Musikboxen, kleine Feiglinge und Coop-Strohhüte in den Sommer tanzen.

«Wir mussten realistisch sein»

Die Veranstalter des Kantonalturnfestes in Benken liessen sich Zeit mit der Absage. «Lange war auch der Schweizerische Turnverband optimistisch und hat uns darin bestärkt, das Turnfest weiter zu planen», sagt OK-Mitglied Julius Jud. Es seien verschieden Szenarien mit Schutzkonzepten erarbeitet worden.