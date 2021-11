Zollibolli schliesst Filiale am St.Galler Bärenplatz

Es ist trist und kalt am Donnerstagmorgen. Nebelschwaden wabern um die Gebäudeblöcke des St.Galler Neumarkts, die Passantinnen und Passanten wirken mehrheitlich kühl und distanziert. Doch mitunter weichen die gleichgültigen Mienen aufmerksameren, neugierigen Gesichtsaudrücken.

Der Grund dafür ist rasch gefunden. Inmitten der tristen, wenig einladenden Kulisse auf dem Platz herrscht geschäftiges Treiben. Mehrere Männer in Leuchtwesten sind eifrig damit beschäftigt, etwas zusammenzubauen: Richtig, der Zollibolli-Hampelmann kommt am Donnerstagmorgen an seinen neuen Platz.

Millimeterarbeit beim Aufbau

Die Einzelteile des neuen Zollibolli-Aushängeschilds sind pünktlich um 8 Uhr vor dem Eingang zum Neumarkt 2 angekommen. Das Zusammensetzen des Hampelmanns ist Millimeterarbeit, wie Stefan Eberhard, Geschäftsführer der Neumarkt-Zollibolli-Filiale, erklärt. Bereits nach wenigen Minuten zeigt sich, dass das Projekt durchaus herausfordernd ist. «Zwei Schweissnähte waren drei Millimeter zu dick, darum passte ein vorgefertigtes Bohrloch nicht mehr genau», erklärt Eberhard.

Doch die Probleme sind schnell behoben, der restliche Aufbau klappt beinahe wie am Schnürchen. Sieben vorgefertigte Einzelteile müssen zusammengesetzt, die Lichterkette ausgerollt und vorbereitet werden. Und natürlich wird der rote Hampelmann noch einmal gründlich geputzt, bevor er vom Kran in die Höhe gehoben wird. Dieser Aufgabe nimmt sich der Chef höchstpersönlich an.

Per Baukran geht es in die Höhe

Dann ist es soweit. Während die Passantinnen und Passanten frühmorgens meist nur mit ihren Blicken hängengeblieben waren, so nehmen sie sich nun Zeit, einen Moment stillzustehen und dem spektakulären Teil der Aufbauarbeiten beizuwohnen: Der Hampelmann wird mit Seilen befestigt und vorsichtig per Baukran in die Höhe gezogen.

Auch das klappt reibungslos. Praktisch: Weil unweit des neuen Standorts an einem anderen Gebäude Bauarbeiten stattfinden, kann für die Arbeit direkt der dort installierte Kran genutzt werden.