Nur dreieinhalb Stunden. So lange hat es gedauert, bis die Spielemacher ihr Ziel erreicht hatten. «Ich sass in der Vorlesung und habe nichts mehr vom Crowdfunding mitbekommen. Dass wir das Ziel so schnell erreichen konnten, habe ich nicht erwartet», sagt Moreno Vogel, einer der beiden Erfinder des Spiels «P'achakuna».

Es begann alles im Studium. Moreno Vogel und Stefan Kraft studieren Game Design an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). «Wir mussten in einem Modul ein Spiel erarbeiten. Innert vier Wochen und bei zwei Tagen pro Woche haben wir unseren Prototyp erarbeitet, zuerst aus Papier, dann aus einer Faserplatte», sagt Vogel.

«Hätten alleine nicht genügend Zeit»

Mit diesem Prototyp sind Vogel und Kraft an die Basler Spielemesse. Dort haben sie Marc Dür und Samuel Luterbacher, die Macher von «Darwins Choice», kennengelernt. «Sie sind vorbeigekommen und meinten erst nur: ‹Oh wow, Lamas, cool›», sagt Vogel. Später, als Vogel und Kraft an zwei Spieleabenden in St.Gallen und Zürich waren, seien die beiden wieder gekommen und so begann die Zusammenarbeit.

«Wir studieren beide Vollzeit. Wir hätten gar nicht genügend Zeit, die Kampagne und die Produktion alleine zu betreuen. Ausserdem haben die beiden viel Erfahrung», sagt Vogel.

Luterbacher und Dür sind von Anfang an davon ausgegangen, dass das Kickstarterziel von 21'000 Franken erreicht wird. «Sie waren sehr zuversichtlich, für mich ist es das erste Mal, so etwas mitzuerleben. Ich war da nicht so sicher wie die beiden», sagt Vogel und lacht.

Brettspiel erfordert Taktik

Die Spielregeln sind simpel und schnell lernbar. «Dennoch hat das Spiel viel Tiefgang. Durch viele Möglichkeiten im Spiel entsteht eine Komplexität. Das Spiel ist strategisch und erfordert Logik», sagt Vogel. Die Logik und die Faszination für Mechaniken sind es, die das Spiel für ihn so spannend machen. «Jeder verfolgt eine andere Taktik, deswegen ist jede Partie anders», sagt der Gamedesigner.