«Wir führen verschiedene klinische Beobachtungen durch. So sind wir beispielsweise häufig bei den Drei Weieren in St.Gallen unterwegs und haben in letzter Zeit festgestellt, dass dort leicht mehr Cannabis konsumiert wird als während des Lockdowns im Frühling.» Regine Rust ist Geschäftsführerin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen. Zahlen zum Cannabis-Konsum in den letzten Monaten gibt es noch keine, aber Beobachtungen und Erfahrungen.

«Ungewissheit ist gestiegen»

«In der ersten Welle war es anders», sagt Rust. Dort konnte die Stiftung gar einen leichten Rückgang des Cannabis-Konsums feststellen. «Viele waren während des Lockdown produktiv und kreativ. Sie begannen zu backen und auszumisten und haben versucht, das Leben zu managen. Es war aufregend.» Es habe eine andere Stimmung geherrscht – ein anderes Gemeinschaftsgefühl.

Viele konsumieren laut Rust dann Cannabis, wenn sie sich gestresst fühlen oder sie etwas stark belastet. In der ersten Welle sei alles neu gewesen und deshalb die Belastung für viele noch nicht so gross wie aktuell. «Wir befinden uns jetzt in einer schwierigen Phase. Bei vielen ist der Cannabis-Konsum durch Langeweile oder durch die Ungewissheit und Unsicherheit gegenüber der Zukunft gestiegen. Viele fragen sich, wie es weiter geht und das belastet sie sehr.»

Kokainkonsum bleibt hoch

Das würden einerseits Beobachtungen zeigen, aber auch Gespräche mit Eltern. «Wir tauschen uns regelmässig mit Eltern an verschiedenen Schulen aus und auch ihnen ist aufgefallen, dass während der zweiten Welle mehr Cannabis konsumiert wird als während der ersten.»

Gestiegen sei der Konsum erfahrungsgemäss bei den 16- bis 24-Jährigen. Diese Gruppe sei besonders anfällig. Auch der Kokainkonsum bleibt während der zweiten Welle hoch. Im Gegensatz zum Cannabis- stieg der Kokainkonsum aber bereits während der ersten Welle leicht an.

Lieber gamen als draussen spielen

Weiter beobachtet die Stiftung Suchthilfe eine Zunahme an Geldspielsüchtigen. «Es ist schwierig zu sagen, ob es mehr Süchtige gibt, weil sie Geldsorgen haben. Wir stellen einfach fest, dass mehr Menschen während der Corona-Pandemie geldspielsüchtig wurden.»

Auch Gamesüchtige gebe es mehr als vor der Pandemie. «Wir wissen bei diesen Zahlen aber nicht, ob sie aufgrund des Coronavirus zugenommen haben. Viele Eltern wissen nicht, wann ihre Kinder am Computer noch Hausaufgaben machen und wann sie gamen.» Ausserdem sei es aktuell vielen Eltern lieber, ihre Kinder drinnen gamen als aus dem Haus gehen zu lassen.