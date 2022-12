Kiffer ruft Polizei, weil er glaubt, Person ersticke in seinem Sofa

Der Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet mit der Sorge, dass in seinem Sofa ein Mensch stecke und dieser zu ersticken drohte. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, konnte die Patrouille den psychisch auffälligen Mann in seiner Wohnung antreffen. Durch einen Arzt wurde eine fürsorgerische Unterbringung in eine Fachklinik verfügt. Dort würde auch abgeklärt, ob der Mann an einer psychischen Krankheit leidet.

Statt eines Mannes im Sofa bemerkte die Polizei vor Ort aber Marihuanageruch. Die Staatsanwaltschaft verfügte eine Hausdurchsuchung. Dabei entdeckten die Ermittler und 50 Marihuana-Pflanzen, eine komplette Indooranlage mit diversem Zubehör und über 2000 Franken. Aus Datenschutzgründen nennt die Polizei nicht, wo der Vorfall stattfand. Weitere Ermittlungen würden nun laufen.