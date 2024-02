Am Mittwochmittag ist ein Kind nahe der Primarschule Boppartshof in der Stadt St.Gallen von einem Lastwagen angefahren worden. Der 56-jährige Lastwagenchauffeur fuhr auf der Wolfgangstrasse in Richtung Haggenstrasse.

Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 15 kam es aus noch unklaren Gründen zu einem tragischen Unfall mit einem 7-jährigen Bub. Dieser wurde dabei schwerstverletzt und ins Spital gebracht. Kurze Zeit später verstarb der 7-Jährige.

Der Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Stadtpolizei St.Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft geklärt. Aufgrund des Unfalls musste die Wolfgangstrasse gesperrt werden.

(Stapo SG/red.)