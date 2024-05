Kinderfest fällt ins Wasser – Hoffnung auf nächsten Freitag

Alle paar Jahre spielt das Wetter den Organisatoren des Kinderfests in St.Gallen einen Streich. In der Stadt ist es fast schon eine Tradition, dass die Frage, ob das Kinderfest an einem bestimmten Tag stattfinden kann oder nicht, zu einem spannenden Spielchen wird.

Nun steht fest – von den 20 möglichen Terminen fallen zwei bereits weg: Das diesjährige Kinderfest wird weder am kommenden Mittwoch noch am Donnerstag über die Bühne gehen, heisst es in einer Mitteilung. Grund dafür ist der durch den heftigen Regen und Hagel durchnässte Boden, der eine sichere und angenehme Durchführung des Fests derzeit unmöglich macht.

Bildquelle: Stadt St.Gallen Schule und Musik Mögliche Durchführungsdaten: Erste Termine wurden bereits abgesagt 1 / 1

Die Verantwortlichen hoffen nun auf eine Verbesserung der Wetterbedingungen, damit das Kinderfest am neu geplanten Termin stattfinden kann. Denn das Kinderfest findet idealerweise an einem Tag statt, an dem die Sonne scheint und warme Temperaturen herrschen sowie die Festwiese trocken genug ist. Der früheste mögliche Termin ist Freitag, der 24. Mai. Eine endgültige Entscheidung wird am nächsten Mittwoch getroffen.