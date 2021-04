«Der See ist zu kalt»

Hanspeter Gubser ist von den seltsamen Vorgängen in «seinem» See auch am stärksten betroffen. In diesem Jahr konnte er bislang keine Verschmutzung wahrnehmen. «Allerdings ist es noch etwas zu früh, um das zu beurteilen. Der See ist noch zu kalt», sagt Gubser gegenüber FM1Today. Sobald es wärmer wird, durchmischen sich die Schichten des Sees stärker.

Er hofft natürlich, dass sich dieses Phänomen nicht wiederholt. Falls doch, werde der Kanton diesmal schneller Proben nehmen.

Wo kommt das Zeug her?

Gegen Ende letzten Jahres gab es verschiedene Theorien, woher die fragwürdige Substanz wohl stammen möge. Es könnte sich um Materialien von einer der grösseren Baustellen in der Region handeln, war damals eine Vermutung. Auch die Zuflüsse des Walensees standen im Verdacht, die Substanz in den Walensee geschwemmt zu haben.

Weiter zog man eine Freisetzung durch Erdbeben in Betracht. Bestätigt werden konnte keine dieser Theorien, sagt Vera Leib: «Wir haben einen grossen Aufwand betrieben, aber es hat sich keine dieser Spuren erhärtet. Die Tätigkeiten auf den Baustellen passen nicht zur Substanz, auch die Proben aus den umliegenden Fliessgewässern decken sich nicht mit der aus dem Walensee.»

Kanton auf Stand-by

Dass die Substanz aus dem See selbst stammt, sei unwahrscheinlich. Auch hier sei ein definitiver Ausschluss jedoch nicht möglich, da die Substanz nach wie vor nicht genauer definiert werden kann.

«Ich hoffe wirklich, dass die Substanz dieses Jahr nicht erneut auftaucht», sagt Leib und spricht damit Fischer Gubser aus der Seele. Falls doch sei man in den Startlöchern, um schnell reagieren zu können.

Im mysteriösen Dossier «Walensee» bleiben damit viele Fragezeichen bestehen. Falls die Partikel nicht mehr auftauchen, wird es wohl dennoch bald Staub ansetzen.