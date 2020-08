Die besten Freundinnen Taina Ruckdeschel (19) und Leonie Kobelt (18) schwelgen in Erinnerungen: Nun ist es mehr als ein Jahr her, seit sie zum ersten Mal ihr Projekt, die Tauschbar, in Rebstein durchgeführt haben. Das ist eine Kleider-Tauschbörse, bei der jede Besucherin und jeder Besucher bis zu zehn Kleidungsstücke aus seinem Kleiderschrank an den Event bringt und dafür zehn andere Kleidungsstücke mitnehmen kann. Die Idee für die Tauschbörse kam ihnen im Ausland. «In verschiedenen Städten haben wir solche Events besucht», sagt Leonie Kobelt. Daraufhin hätten sie sich spontan entschieden, ebenfalls eine Tauschbörse aufzubauen.

Tauschen statt Kaufen

Das Prinzip «Tauschen statt Kaufen» funktionierte. So gut, dass die Marbacherinnen ihr Herzensprojekt weiterführen möchten. «Wir wussten zu Beginn nicht, wie die Tauschbörse ankommen wird», sagt Taina. Umso erfreuter waren sie, dass so viele Leute beim ersten Event dabei waren. Leonie sagt: «Wir sind stolz, dass wir mit der Tauschbar etwas Nachhaltiges bewirken können.»

Leonie Kobelt und Taina Ruckdeschel kennen sich seit bald acht Jahren. Beide wohnen in Marbach und besuchten dieselbe Klasse. Das Projekt starteten sie, als sie die Fachmittelschule besuchten. Mittlerweile arbeitet Taina bei den SBB und Leonie ist auf dem Weg zur Sekundarlehrerin.

Nominiert für einen Umweltpreis

Der zweite Event wäre auf März geplant gewesen. «Wegen Corona sagten wir die Veranstaltung ab», erklärt Leonie. Nun soll der nächste Event Ende September stattfinden. Doch davor steht noch ein anderer wichtiger Tag an. Die Freundinnen sind nämlich nominiert für den Ostschweizer Umweltpreis «Der Grüne Zweig». Der Preis wird von der Ostschweizer WWF-Sektion vergeben. Rund fünf Natur- und Umweltprojekte wurden nominiert. Gemäss WWF geht die Auszeichnung alle zwei Jahre an Kinder und Jugendliche, die sich zum Thema Artenschutz, erneuerbare Energie und umweltfreundlicher Lebensstil engagieren.

Viel Action und Originalität

«Wir sind überglücklich, bei der Preisverleihung dabei sein zu können», sagt Taina. Um die Jury von der Tauschbar zu überzeugen, haben sie sich für ihre Präsentation auch schon eine ausgefeilte Idee ausgedacht. «Die behalten wir aber lieber noch geheim», sagt Taina und lacht. Jedoch sei viel Action und Originalität zu erwarten. Was ihr Projekt von den anderen abhebt? «Unser Projekt ist nahe an den Menschen und trifft den Puls der Zeit», so Leonie. Die Leute würden im Überfluss leben und seien froh, die Kleider loszuwerden und damit anderen eine Freude zu bereiten. Ebenfalls hat die Tauschbar viel Potenzial. «In Zukunft wollen wir wahrscheinlich auch in St.Gallen und weiteren Städten den Event durchführen», sagt Taina. Doch vorerst wollen sie sich vollkommen auf die Preisverleihung «Der Grüne Zweig» fokussieren und dort natürlich gewinnen. Diese findet am 21. August statt.