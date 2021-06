Der Pilot startete am Dienstagmorgen alleine vom Flughafen Bad Ragaz. Aus bisher unbekannten Gründen musste er auf einem Feld an der Loisstrasse in Bad Ragaz notlanden. Bei der Landung überschlug sich das Flugzeug und landete auf dem Dach. Der 59-Jährige blieb unverletzt und konnte sich mit Hilfe von Passanten befreien.