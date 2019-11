Kommt es zwischen Sargans und Bad Ragaz zum Pendler-Chaos?

Vom 3. November bis 2. Dezember werden die beiden Zuggleise der SBB zwischen Sargans und Bad Ragaz erneuert. «Die Teams ersetzen mit ihren Bauzügen insgesamt fast 17 Kilometer Schienen, 13'830 Schwellen und rund 15'000 Tonnen Schotter», schreiben die SBB.

Um dies zu bewerkstelligen, muss jeweils eine Spur gesperrt werden. Im Einspurbetrieb müssen die Züge langsamer fahren, es kommt also zu Fahrplanänderungen und zusätzlichem Umsteigen auf gewissen Zuglinien. «Die Passagiere sollen ihre Verbindung vor dem Antritt der Reise prüfen», heisst es.

Die Erneuerung der Gleise kostet rund 11 Millionen Franken. Dank der Sperre einer Gleisspur konnte die Bauzeit um zwei Monate verkürzt werden, sonst hätte nur in der Nacht und am Wochenende gearbeitet werden können. Was natürlich auch den Anwohnern entgegen kommt.

Das sind die betroffenen Zuglinien:

IC Linie 3, Zürich – Chur: verkehrt zwischen Chur und Sargans eine Minute früher

IR Linie 3, Zürich – St.Gallen – Chur: verkehrt zwischen Sargans und Bad Ragaz eine Minute früher, zwischen Chur und Sargans drei Minuten später

RE Linie 34, Zürich – Ziegelbrücke – Chur: Ausfall in beide Richtungen zwischen Sargans und Chur, respektive Chur und Sargans. Reisende können die RE Linie 32 benützen.

S12, Sargans – Chur: verkehrt zwischen Sargans und Chur eine Minute später

(red.)