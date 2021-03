Nach der Krawallnacht in St.Gallen ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Am Freitagabend zerstörten zahlreiche Jugendliche in der St.Galler Altstadt Fensterscheiben, Mobiliar und Pflanzen. Zuvor wurde in den sozialen Medien zu einer Party in den Drei Weieren aufgerufen. Die Stadtpolizei St.Gallen konnte mit Hilfe der Kantonspolizei St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden die Situation unter Kontrolle bringen. Nun zeichnet sich ab, welch hohen Schaden die Randalierer angerichtet haben.

Weitere Anzeigen könnten folgen

Bei der Kantonspolizei St.Gallen sind bisher 15 Anzeigen wegen Sachbeschädigung eingegangen. «Erst heute musste die Polizei nochmals in die Stadt, um einen Schaden zu rapportieren», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Es könnten noch weitere Anzeigen hinzukommen. Nach ersten polizeilichen Schätzungen beträgt der Sachschaden mindestens 40'000 Franken.» Hier sei aber zum Beispiel die Reinigung der Stadt noch nicht mit einberechnet worden – insgesamt dürfte der Schaden deutlich höher sein.