«Es ist widerlich. Das sah übler aus als an einem St.Gallerfest», sagt Thomas Peter, Geschäftsführer der Rock Story in St.Gallen über das vergangene Partywochenende. Seine Bar liegt am berüchtigten Bermuda-Dreieck in der St.Galler Innenstadt. Letztes Wochenende drängten sich Partywütige dicht an dicht. Masken waren keine zu sehen, die Abfallberge türmten sich und der Lärmpegel überschritt deutlich die Schmerzgrenze (FM1Today berichtete).