Kühlanhänger geht in Flammen auf

Ein Anwohner bemerkte kurz vor 19.35 Uhr den brennenden Anhänger an der Industriestrasse in Gossau und alarmierte die Notrufzentrale. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Kühlanhänger bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Anhänger und das Gebäude verhindern.

Am Anhänger, dem direkt daneben stehenden Anhänger, der Laderampe und der Gebäude-Aussenhülle entstand Schaden von mehreren hunderttausend Franken.

(Kapo SG/red.)