Der Toggenburger Landwirt näherte sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr in der Scheftenau in Wattwil einer Kuh und ihrem neu geborenen Kalb. Dabei bewegte sich die Kuh unverhofft und traf den Landwirten mit einem ihrer Hörner.

Wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt, waren weitere Personen vor Ort, die den Notruf alarmieren konnten.

Der Mann erlitt unbestimmte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort flog ihn die Rega ins Spital.

