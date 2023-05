Strassenkünstler in St.Gallen Von Freitag bis Sonntag ist die St.Galler Altstadt fest in den Händen der Strassenkünstler. Internationale Musiker, Artistinnen, Tänzer und Comedians zeigen in den Gassen und auf den Plätzen ihr Können am Aufgetischt. Das Buskers-Festival findet bereits zum zehnten Mal statt. Wer nicht einfach als Gast gehen will, kann sich auch als Helfer oder Helferin melden – auch spontan während dem Festival am Helfer-Check-In im Hofkeller.

Von Mittag bis fast Mitternacht gibt es in St.Gallen an drei Tagen Strassenkunst. © Sandro Reichmuth

Sommerfeeling am Bodensee Unter dem Motto «See & Strand» kannst du einen schönen Ausflug mit dem Velo machen. Oder einfach nur in eine Strandbar sitzen. Zwischen Staad und Romanshorn gibt es viele Möglichkeiten und viel zu entdecken – egal wie das Wetter mitspielt. Inspiration und Tipps gibt es hier.

Rund um den Bodensee gibt es viel zu entdecken. © St.Galler Tagblatt/Archivbild

Tänzern zuschauen und selbst tanzen Von Donnerstag bis Sonntag findet in der St.Galler Innenstadt das Tanzfest statt. Nebst mehreren Tanzshows kann man auch einen der Kurse besuchen: Ob Ballett, Streetdance, Flamenco, Capoeira, Tango oder sogar einen Derwisch Drehtanz – Angebote gibt es für jeden Geschmack. Oder Im Kinok den Dokumentarfilm «Choreographers at Work» mit anschliessendem Gespräch schauen.

Endlich mal wieder so richtig tanzen. © zVg.

Jagdhornbläserfest Weinfelden Blasen, blasen, blasen. Rund 30 Bläsergruppen mit über 300 Bläserinnen und Bläser werden am 31. Eidgenössischen und Internationalen Jagdhornbläserfest in Weinfelden teilnehmen. Eine Festwirtschaft gibt es bereits am Freitag, am Samstag erschallt der Thurgau dann in jagdlichem Hörnerklang.

Schnee wird es in Weinfelden nicht geben – aber ganz viele Jagdhörner. © Keystone/Symbolbild

Indoor-Festival Disentis Bligg, EAZ, Kamrad, Gigi und mehr kommen nach Disentis. Am Indoor Festival vom 12. und 13. Mai wird das Center Fontauna zu einem Konzertsaal. Wer gleich zwei Tage durchfeiern will, bekommt mit einem Festivalticket 40 Prozent Rabatt auf die Übernachtung. Sonst gibt es bis morgens um 3 Uhr Nachtbusse.

Quelle: FM1Today/Marija Lepir

Abenteuer auf dem Fluss – verschoben Aufgrund des hohen Wasserstands und der regnerischen und kalten Wetterprognose für das erste Renndatum wird das 49. Flossrennen auf den 21. Mai 2023 verschoben.

Beim Mammut Flossrennen ist Spektakel garantiert. © Benjamin Manser/St.Galler Tagblatt

Wie wird eigentlich Wasserstoff produziert? Im St.Galler Kubel steht eine der ersten Wasserstoff-Produktionsanlage der Schweiz. Den Strom bezieht sie direkt aus dem angrenzenden Wasserkraftwerk. Doch wie sieht das aus? Wer sich das schon immer mal gefragt hat, kommt am Freitag und Samstag auf seine Kosten. Am Tag der offenen Tür gibt es Einblicke.

Im St.Galler Kubel gibt es spannende Einblicke in die Stromproduktion. © Hanspeter Schiess/St.Galler Tagblatt

Ab zur Polizei Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden feiert das 50-Jahr-Jubiläum. Im Zeughaus in Herisau gibt es am Samstag verschiedene Attraktionen zu bestauenen, unter anderem stellt sich die Diensthundegruppe vor. Auch die Kriminalpolizei und der Polizeihelikopter sind vor Ort.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gibt es schon seit über 50 Jahren. © Arthur Gamsa/St.Galler Tagblatt

Basteln für den Muttertag Ja: Am Sonntag ist Muttertag. Und damit nicht noch hektisch in einem Tankstellenshop ein paar Blumen gekauft werden müssen, bietet sich doch ein gemütlicher Bastelevent im Kinderparadies im Pizolpark an. Am Samstag von 8 bis 17 Uhr können Kinder eine Überraschung für ihre Mütter basteln.

Den Wochenendeinkauf mit einem Bastelevent verbinden. © St.Galler Tagblatt Archiv

Den Tag zur Nacht machen Frühlingszeit ist Day-Dance-Zeit! Zum Beispiel auf der Olma-Rennbahn in St.Gallen oder dem «Back to life am See» in Arbon. Tanzen – egal wie das Wetter wird. So sah es 2022 beim Day Dance auf dem Olma-Areal aus:

1 / 44