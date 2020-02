St.Gallen wählt am 8. März

Im Kanton St.Gallen werden am 8. März Kantonsrat und Regierungsrat gewählt. Auf 78 Listen treten 1016 Kandidierende um die Sitze in den Kantonsrat an. In die Regierung wollen zehn Kandidierende, es gibt sieben Sitze. Die Übersicht gibt es hier.