In Rorschach beginnen am Freitag die Strandfestwochen. Das Langzeitfestival ist mittlerweile etabliert – findet dieses Jahr allerdings an einem neuen Ort statt. Alles ist bereit, nur das Wetter muss noch mitspielen.

Die Strandfestwochen sind umgezogen und haben nun mehr Platz. © Dario Aemisegger