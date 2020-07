«Lärm soll gleich massiv gebüsst werden wie Geschwindigkeit»

Ein grosses Display steht seit neustem an der Stossstrasse. Es soll, wie bei einem Geschwindigkeitsdisplay, auf den Lärm der vorbeifahrenden Autos und Motorräder aufmerksam machen. Seit Jahren bekämpfen Anwohner, die Stadt Altstätten und die Polizei den Lärm am Stoss.

Viele umgebaute Autos mit Auspuffsklappen

«Das grösste Problem sind ganz eindeutig die Töfffahrer», sagt Anwohner Kurt Keller zu TVO. Aber auch die Autofahrer hätten in den letzten Jahren massiv zugenommen. «Es hat extrem viele umgebaute Autos mit Auspuffsklappen, die Lärm machen.» Manchmal hat Kurt Keller das Gefühl, draussen vor der Türe werde geschossen, so laut sei es. Er fordert, dass von der Polizei mehr gegen den Lärm unternommen wird. So etwa vermehrte Lärmkontrollen oder Bussen. «Die Polizei soll Lärmüberschreitungen gleich massiv büssen wie Geschwindigkeitsüberschreitungen», fordert Keller.

«Das hochtourige Fahren verursacht den Lärm»

Die Polizei ist sich der Situation bewusst. «Der Stoss ist eine explizite Motorradstrecke. Sie wird im Internet gar international beworben», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die allermeisten Fahrzeuge seien aber vom Strassenverkehrsamt abgenommen und technisch in Ordnung. «Das hochtourige Fahren verursacht den Lärm.» Nun hoffe man, dass das Lärmdisplay die Lärmproblematik ein wenig lösen könne.

(red.)