«Obwohl die Veranstalter immer bemüht waren, die Lärmemissionen möglichst in einem akzeptablen Rahmen zu halten und sich an die gesetzlichen Vorgaben hielten, sind während der letzten beiden Wochen einige Beschwerden von Bürgern bei der Stadt eingegangen», schreibt die Stadtkanzlei in einer Mitteilung.

Hintergrundmusik bis Mitternacht

Aufgrund dieser Reklamationen haben sich Stadt und Veranstalter entschieden, bis zum 12. September nur noch an Samstagen zu öffnen. Bisher fanden jeweils am Freitag und Samstag und während der Sommerferien auch unter der Woche Anlässe von 14 bis 24 Uhr statt. Einmal in der Woche war ein Live-Event bis 22 Uhr bewilligt. Nach wie vor wird es erlaubt sein, am Samstag bis 22 Uhr Live-Konzert zu zeigen und ab 22 Uhr die Veranstaltung mit Hintergrundmusik noch bis Mitternacht weiterlaufen zu lassen.

Stadt bedankt sich für Verständnis

Die Reklamationen seien vor allem Anfang August eingegangen. Es seien aber nur vereinzelte gewesen. Mit dem Allmendpark in Altstätten wollten die Veranstalter den Daheimgebliebenen eine Möglichkeit bieten, auch attraktive Angebote in der Heimat nutzen zu können. Die Veranstaltung wurde vom 26. Juni bis 13. September bewilligt.

«Die Veranstalter des Allmendparks und die Verantwortlichen der Stadt hoffen, mit diesen Massnahmen einen massgeblichen Beitrag zur Reduktion der Lärmemissionen zu leisten», schreibt die Stadtkanzlei weiter. Die Anliegen der Anwohner würden ernst genommen und gleichzeitig dankt die Stadt der Bevölkerung für ihr Verständnis.

«Schade, wir haben uns an die Vorgaben gehalten»

Bisher seien die Rückmeldungen auf die Veranstaltungen durchaus positiv gewesen, sagen die Veranstalter Ronny Hengartner, Roy Schachtler, Roger Eugster und Thomas Kühnis: «Da wir ein absolut abwechslungsreiches Programm haben, von Schlager, Hiphop, elektronischer Musik bis zum Hardstyle haben wir für alle etwas. Dies kommt sehr gut an und zieht immer wieder andere Gäste an.»

Natürlich gebe es durch den Wegfall der Veranstaltungen finanzielle Einbussen. «Trotzdem möchten wir einen Weg einschlagen, welcher auch für unsere Nachbarn tragbar ist.» Der Wegfall des Freitags sei Schade, denn: «Wir haben uns immer an die Vorgaben gehalten.» Am Freitag nicht mehr zu öffnen, sei eine freiwillige Entscheidung gewesen.

