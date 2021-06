Der 36-jährige Zürcher hatte im Dezember 2019 einen 44-jährigen Guatemalteken bei sich übernachten lassen. Die Männer kannten sich aus dem Ausgang. Der ausländische Gast verstarb, während der 36-Jährige am arbeiten war, in der Wohnung – an den Folgen eines Darmdurchbruchs. Der Mann hatte Fingerlinge mit Kokain in sich, er war Drogenkurier. Der Zürcher rief nicht die Ambulanz, sondern bat seinen Halbbruder um Hilfe. Die beiden steckten den toten Körper in mehrere Plastiksäcke und deponierten die Leiche anschliessend an einem Waldrand in Kirchberg.