Leicht tiefere Wahlbeteiligung in der Stadt St.Gallen

Knapp zwei Wochen vor den Wahlen haben in der Stadt St.Gallen 16,4 Prozent der Wahlberechtigten ihren Entscheid bereits getroffen. Damit liegt die Wahlbeteiligung in der grössten Ostschweizer Stadt aktuell aber leicht tiefer als an den vergleichbaren Stichtagen der vergangenen drei nationalen Wahlen. Das zeigte eine Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.