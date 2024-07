Leichtes Spiel: Die Hälfte der Jugendlichen kommt am St.Galler Fest an Alkohol

Dass bei den regelmässig durchgeführten Testkäufen einzelne Verkaufsstellen durchfallen, weil sie Alkohol an Jugendliche verkaufen, ist nicht neu. Oft sind es jedoch Einzelfälle. Wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet, hatten Jugendliche an der letzten Ausgabe des St.Galler Fests aber einfaches Spiel. Fast schon systematisch wurden Jugendschutz-Massnahmen missachtet.

Jeder zweite Testkauf war erfolgreich. Die Standbetreiber versagten also in gut 50 Prozent der Fälle und gaben alkoholische Getränke an die Testkäuferinnen und -käufer heraus, ohne eine Altersprüfung vorzunehmen.

Die erschreckenden Ergebnisse haben nun Konsequenzen. St.Galler-Fest-Organisator Bruno Bischof will drastische Massnahmen ergreifen, um dem Problem Herr zu werden. So sollen an der diesjährigen Ausgabe des St.Galler Fests, das in rund drei Wochen stattfindet, Standbetreiber stärker in die Verantwortung genommen werden.