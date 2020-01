Über zehntausend Franken Sachschaden und eine verletzte Frau – so endet die Vorbereitung auf die Autoprüfung für eine Lernfahrerin. Die 19-Jährige fuhr am Donnerstagabend von Winkeln nach Gossau. An einer Verzweigung im Industriegebiet kam es zur Kollision mit einem Lastwagen.