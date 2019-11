Lichter, Lieder und Glühwein

Im Dorfzentrum und im Grand Resort Bad Ragaz wird am Samstag die Weihnachtsbeleuchtung angezündet. Die «Lichterfeier» wird von der Lichterkönigin und dem -könig in der Dorfbadhalle eingeläutet, danach marschieren alle gemeinsam zum Kurpark des Grand Resorts.

Heidi Musical in Wil

Einmal in die Kindheit und zurück, bitteschön: Am Samstag wird das Musical «Heidi, wo bisch du dihei» im Stadtsaal Wil aufgeführt. Die berühmte Geschichte wird von Andrew Bond an diversen Spielorten in der Schweiz erzählt.