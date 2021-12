«Hinterwäldler», «Bünzli», «stur» – diese drei Worte höre ich oft in Zusammenhang mit meiner Heimat, dem Toggenburg. Gerade nach der Abstimmung zum Covid-Gesetz und der hohen Impf-Skepsis in der Region lassen sich diese Attribute schwer abschütteln. Deshalb hier mein persönlicher Brief an uns «Hinterwäldler».

Die meisten Toggenburger Gemeinden haben das Covid-Gesetz abgelehnt. (Archivbild) © (KEYSTONE/Arno Balzarini)