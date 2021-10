Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Oberriet einen Lieferwagen gestohlen. Mit dem Fahrzeug wollten die Täter in eine Unterführung fahren, dabei wurde der komplette Aufbau des Lieferwagens abgerissen, weil er zu hoch war. Anschliessend fuhren die Täter in ein Naherholungsgebiet, wo sie das Fahrzeug anzündeten.

