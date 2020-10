Lieferwagen prallt in Tunnelwand – Stau auf Stadtautobahn

Auf der St.Galler Stadtautobahn in Richtung St.Margrethen staut es über eine halbe Stunde. Grund ist der Selbstunfall eines Lieferwagens am Samstag um 11.20 Uhr im Stephanshorntunnel, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage sagt. «Auf der Ladefläche geriet eine Bohrmaschine ins Schleudern. Der Lieferwagen ist daraufhin in die Tunnelwand gekracht.»

Verletzt wurde laut Krüsi niemand. Es liegt Material auf der Fahrbahn, die Unfallräumung dauert an.

Eine Übersicht über die aktuelle Verkehrssituation im FM1-Land gibt's jederzeit hier.

(red.)