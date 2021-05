Lieferwagen verliert Farbe und färbt die St.Galler Innenstadt weiss

In der St.Galler Innenstadt zeigte sich am Donnerstag ein kurioses Bild. Ein Lieferwagen verlor mehrere Eimer mit weisser Farbe und färbte die Strasse am Oberen Graben. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, bestätigt gegenüber FM1Today den Vorfall: "Bei uns ging kurz vor 11 Uhr eine Meldung ein. Wie es zum Vorfall kommen konnte, was es für Farbe ist und wie man diese beseitigen wird, muss erst noch abgeklärt werden.»

Für diese Arbeiten wurde die Strasse gesperrt, der Obere Graben soll laut Stapo umfahren werden.

(red.)