In der St.Galler Innenstadt zeigte sich am Donnerstag ein kurioses Bild. Ein Lieferwagenfahrer verlor 21 Eimer mit weisser Fassadenfarbe und färbte die Strasse am Oberen Graben ein. Diese Masse an Farbe entspricht einem Gewicht von über 500 Kilogramm. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, bestätigt gegenüber FM1Today den Vorfall: «Ein Lieferwagen bog von der Poststrasse auf den Oberen Graben ab. Dabei öffnete sich die Seitenklappe und die Farbe rutschte vom Fahrzeug.»