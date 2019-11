Der Liegevelo-Fahrer war talwärts in Richtung Walenstadt unterwegs. Aus unbekannten Gründen fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus und prallte mit seinem Velo in einen Motorkarren, der am Strassenrand parkiert war, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt.

Das Liegevelo verkeilte sich durch den Aufprall mit der Front des Motorkarrens. Der Mann blieb mit unbestimmten Verletzungen liegen. Nach der Erstversorgung und Bergung flog die Luftrettung AP3 den Mann ins Spital.

Am Liegevelo entstand Sachschaden von über zehntausend Franken.

(red.)