Lienzer Bach in Altstätten: «Eines der bedrohlichsten Gewässer im Kanton»

Das Dorf Lienz in der Gewässerschutzkarte des St.Galler Geoportals in einer roten Zone. In der Vergangenheit wurden bereits Sicherheitsmassnahmen getroffen, doch Altstätten will den Schutz ausbauen.

Das Dorf Lienz ist eine Exklave der Stadt Altstätten. Und es erinnert nicht nur vom Namen her an die beiden Brienz aus Graubünden und Bern: Auch im Rheintal hat es bereits grosse Rutschungen gegeben.

Langjähriges Projekt

Das Vorprojekt läuft bereits seit einiger Zeit und wurde dem Bundesamt für Umwelt und dem Kanton St.Gallen zur Vernehmlassung vorgelegt. «Uns wurde mitgeteilt, dass wir die Situation ganzheitlich betrachten müssen. Also unter Miteinbezug des gesamten Gewässerraums, der Landschaft und dem Wald», sagt Di Natale.

Aus den vielen Konzepten hätten sich vier Varianten herauskristallisiert, die umsetzungs- und bewilligungsfähig wären. Zum Inhalt will der Projektleiter nichts sagen, der werde bei der Informationsveranstaltung in Lienz am 31. Oktober öffentlich gemacht. Nur so viel: Sie unterscheiden sich in Umfang und Kosten. Dass diese in die Millionen gehen werden, liegt jedoch auf der Hand.