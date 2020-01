Sie küsst ihren Schwarm, geht klettern und wagt sich auf den «Sturzflug» im Säntispark. Wozu sich Mia (zunächst) nicht überwinden kann: Sie muss zum ersten Mal in ihrem Leben die Steuererklärung ausfüllen.

«Eine richtige Überwindungssituation»

«Wir haben festgestellt, dass junge Leute enorm Mühe damit haben, das erste Mal ihre Steuererklärung auszufüllen – eine richtige Überwindungssituation», sagt Felix Sager, Leiter des Steueramtes des Kantons St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. «Und weil das kantonale Steueramt 2020 hundertjährig wird, haben wir entschieden, der Bevölkerung unsere Unterstützung anzubieten.»

Bei «machs-eifach.ch» gehe es darum, dass es junge Erwachsene in den Griff kriegen, ihre Steuererklärung fristgerecht und korrekt einzureichen. Zudem sollen Lehrpersonen das Thema mithilfe der Webseite in ihren Unterricht einbinden. «Der Fokus liegt ganz klar auf jungen Erwachsenen, die ihre Steuern statistisch am häufigsten nicht einreichen», erklärt Sager.

8000 Säumer im Kanton St.Gallen

In Zahlen heisst das, dass im Kanton St.Gallen jährlich über 1000 Steuerpflichtige zwischen 18 und 24 Jahren ihre Steuerklärung nicht ausfüllen. Über alle Altersklassen gesehen sind es fast 8000 Personen pro Jahr. In solchen Fällen schätzt das Steueramt die Steuerbelastung, die nicht mit dem tatsächlichen Einkommen und Vermögen übereinstimmt. Aber nicht nur das: Säumer müssen Mahnungen und Bussen zahlen.