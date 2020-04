Livemusik während Corona-Krise: Balkonkonzert in Wil

Die Musik kann das Coronavirus dem Menschen nicht nehmen, doch Live-Musik ist in Zeiten der Krise schwierig. Doch Not macht erfinderisch: So hat die Musikschule Wil am Freitagabend ein Balkonkonzert veranstaltet. Die Musiker spielten über den Dächern der Altstadt zusammen eine Sinfonie von Beethoven. Mit dem Konzert wollte die Musikschule ein Zeichen gegen das Coronavirus setzen. Ausschnitte des Konzert findest du im Video.

(red.)