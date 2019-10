Ein Hund im Loch

«Er durfte relativ früh mit an die Einsätze, hatte gleich beim ersten Mal Erfolg und von da an hatten wir etwa hundert Einsätze im Jahr», so Rohner. Bei so vielen Einsätzen sei es schon mal vorgekommen, dass der Hund in ein Loch gefallen ist. «Dann mussten wir ihn wieder aufbauen.»

Lupo als Lebensretter

Die Polizei übernimmt die Welpen mit 10 Monaten und beginnt dann mit der Ausbildung. Lupo war der erste Spürhund der Kantonspolizei St.Gallen. «Die schönsten Fälle waren die, wo wir jemanden gefunden haben und wir sagen konnten: Dank Lupo ist die Person nicht erfroren», sagt der 60-Jährige. Bei sieben Personen sei er sich ziemlich sicher, dass Lupo ihnen das Leben gerettet hat.