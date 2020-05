Mit Magenbrot-Häuschen will das Rheintaler Unternehmen Magenbrot Rohner seine Ware unter die Leute bringen. Dies, weil Messen und Märkte – die grössten Absatzmärkte für Magenbrot – aktuell nicht stattfinden. Mittlerweile stehen 14 dieser Häuschen im Rheintal verteilt. Diese Alternative sei aus finanzieller Sicht allerdings nur ein Tropfen auf dem heissen Stein, sagt der Geschäftsführer von Magenbrot Rohner, Marcel Lutz.

«Können Fixkosten tragen»

«Mit den Magenbrot-Häuschen können wir unsere Fixkosten tragen. Wir sind also froh, wenn Märkte und Messen bald wieder stattfinden können», sagt Marcel Lutz. Im Vergleich zu den letzten Jahren fehlt der komplette Umsatz. In finanzieller Not ist das Unternehmen allerdings nicht, versichert Marcel Lutz: «Als Unternehmen halten wir die aktuelle Situation noch eine ganze Weile aus.»