Zu Hause ist es doch am schönsten. Das gilt fast immer – aber eben auch schon sehr lange. Die Versuchung, sich mit einigen Personen zu treffen, macht immer wieder die Runde. Wehmütig denken wir an rauschende Homepartys zurück, mit 20, 30 oder noch mehr Personen.

Und trotz Verbot tauchen Gelegenheiten auf, eine solch illegale Party zu besuchen. Der Versuchung nachzugeben, kann einen jedoch teuer zu stehen kommen, und zwar vor allem gesundheitlich.

Nach einer festgestellten Ansteckung mit dem Coronavirus meldet sich das Contact Tracing, dessen oberstes Ziel es ist, die Infektionsketten unterbrechen zu können.

«Entsprechend ist das Contact Tracing auf die ehrlichen Aussagen der Erkrankten angewiesen. Es ist nicht so, dass die Auskünfte, die das Contact Tracing erhält, zu Ordnungsbussen führen», teilt das Kantonsarztamt St.Gallen mit. Man wird also nicht belangt, wenn man angibt, dass man an einem Tisch sass, an dem mehr als fünf Personen gewesen sind.