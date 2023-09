Ein 55-jähriger E-Bike-Lenker ist in der Nacht auf Samstag in Balgach tödlich verunglückt. Der Mann fuhr um kurz vor 00.30 Uhr ohne Helm in Richtung Balgach – als er in der Nähe eines Bauernhofs an der Ländernachtstrasse von der Strasse abkam. Das Vorderrad verkeilte und der 55-Jährige stürzte.