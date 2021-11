Kurz vor 18.30 Uhr hat am Mittwoch ein dunkel gekleideter Mann in Rüthi die Raiffeisenbank überfallen. «Der Mann wartete vor der Bank, bis eine Bankangestellte das Gebäude verliess und hat sie dort abgepasst», sagte Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today am Mittwochabend. Der Mann bedrohte die Frau verbal und konnte sich durch sie Zutritt zur Bank verschaffen.

Der Mann konnte Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken erbeuten und floh danach zu Fuss. Die Angestellte wurde nicht verletzt und konnte anschliessend über Drittpersonen die Kantonspolizei St.Gallen alarmieren, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Schneider: «Wir haben zusammen mit der Eidgenössischen Zollverwaltung sofort eine Fahndung aufgezogen.» Diese blieb bis jetzt jedoch erfolglos. Im Einsatz waren neben mehreren Polizeipatrouillen und der Zollverwaltung auch Hundeführer.

Der Mann wird als 30 bis 50 Jahre alt und 1,80 Meter gross beschrieben. Er spricht Schweizerdeutsch und ist von normaler Statur. Der Mann war dunkel bekleidet und hatte eine Mütze an. Es ist noch unklar, ob er eine Waffe mit sich trug. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

