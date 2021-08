Mann bei Streit schwer verletzt – 23-Jähriger festgenommen

Am Sonntag, kurz vor 1 Uhr, hat sich an der Falkensteinstrasse in St.Gallen eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen ereignet. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann schwer verletzt. Ein 23-jähriger Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bei einer Auseinandersetzung an der Falkensteinstrasse wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild Polizei)