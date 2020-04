Mann bricht in Waffengeschäft ein – und bleibt betrunken auf der Strasse liegen

Am Donnerstagabend ist in der Stadt St.Gallen in ein Geschäft für Softair-Waffen eingebrochen worden. Die Stadtpolizei konnte einen 31-Jährigen verhaften und ihn der Kantonspolizei übergeben.

Kurz nach 20.30 Uhr erhielt die Stadtpolizei eine Meldung von einer Sachbeschädigung an einem Geschäft für Softair-Waffen in der Langgasse. Lange mussten die Polizisten nicht nach dem Täter suchen: Er lag auf der Strasse, «was seinem alkoholisierten Zustand zuzuschreiben sein dürfte», heisst es. Der 31-jährige Schweizer soll die Scheibe einer Türe eingeschlagen und sich dann ins Geschäft begeben haben. Er hat Deliktsgut im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen. Die Stadtpolizei hat den Mann verhaftet und der Kantonspolizei übergeben, die nun die Ermittlungen führt. (red.)