Mann klettert via Hauswand und fällt aus dem dritten Stock – schwer verletzt

Ein 29-Jähriger stürzte elf Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Weil er keinen Schlüssel dabei hatte, wollte er via Hauswand in die Wohnung seiner Freundin in St.Gallen gelangen. Diese erwachte durch die Geräusche und öffnete den Fensterladen – in diesem Moment stürzte ihr Freund.

Der Mann verletzte sich beim Sturz aus elf Metern schwer. © St.Galler Tagblatt/Olivia Hug