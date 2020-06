Mann sieht Stau zu spät und verursacht Auffahrkollision

Der 23-jährige Mann war auf der Autobahn von Meggenhus in Richtung Arbon unterwegs. Er beabsichtigte die Autobahn in Mörschwil zu verlassen. Kurz vor der Ausfahrt befand er sich aber noch auf dem Überholstreifen und wollte über den Normalstreifen in den Ausfahrtsstreifen fahren. Aus noch unbekannten Gründen übersah er die stauenden Autos bei der Ausfahrt und krachte in das Auto einer 28-Jährigen. Deren Auto wurde in dasjenige davor und dieses wiederum in ein drittes Auto gestossen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Beim Unfall wurde die 17-jährige Beifahrerin des 23-jährigen Unfallverursachers sowie die 28-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frauen wurden mit der Rettung ins Spital gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrer zehntausend Franken.

(red.)