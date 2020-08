Mit Arbeiten an einem Lüftungskanal war am Mittwochmittag ein 31-Jähriger auf einer Baustelle an der Heiligkreuzstrasse beschäftigt. Über eine Leiter stieg er auf einen Elektrokasten, um von dort aus die Lüftung zu isolieren, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Doch dabei durchbrach er mit seinem Körpergewicht dessen Deckel und stürzte zwei Meter in die Tiefe. Dabei durchschlug er zwei Glastüren und wurde verletzt. Die Rettung St.Gallen hat ihn nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht.

