Ein Toter bei Feuer in Rorschach: «Fataler Brand»

In der Nacht auf den Samstag brach in einem Mehrfamilienhaus in Rorschach plötzlich ein Feuer aus. Trotz Grossaufgebot der Feuerwehr musste ein Mann sein Leben lassen.



In der Nacht auf Samstag, kurz vor halb eins, wurde in Rorschach ein Brand an der Löwenstrasse gemeldet. Zu heiss für Rettung Als die Polizisten eintrafen, sahen sie bereits offenes Feuer in der obersten Wohnung der Liegenschaft. Weil es im Treppenhaus vor der Haustüre der Wohnung derart heiss war, konnten sich die Polizisten keinen Zutritt mehr zur Dachwohnung verschaffen. Die Feuerwehr fand später einen toten Mann in der Wohnung. «Es kam zu einem fatalen Brand», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 15 Personen in den zehn Wohnungen des Mehrfamilienhauses», sagt Krüsi. 14 davon haben das Haus unverletzt verlassen können. Nachbarn mussten weichen Die Nachbarliegenschaft wurde aus Sicherheitsgründen ebenfalls evakuiert. Diese Mieter konnten im Verlaufe der Nacht wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Das betroffene Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Einige dieser Bewohnerinnen und Bewohner können bei Bekannten wohnen. Für die anderen ist die Stadt Rorschach für eine Unterkunft besorgt. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen die zuständigen Feuerwehren mit rund 60 Angehörigen im Einsatz. Zwei Notärzte, drei Rettungswagen und ein Einsatzleiter Sanität kontrollierten die evakuierten rund 40 Personen auf mögliche Rauchgasvergiftungen.

Die Brandursache ist unbekannt. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Der Schaden wird laut Krüsi auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

(red.)