Mann überschlägt sich mit Auto und türmt vom Unfallort

Am Sonntagmorgen ist im Industriegebiet Gossau ein 30-jähriger Autofahrer im Bereich einer Tankstelle verunfallt. Nach dem Unfall verliess der leicht verletzt Mann die Unfallstelle und machte sich auf den Weg an seinen Wohnort in der Stadt St.Gallen.

Der 30-Jährige fuhr mit seinem Auto um um 5.45 Uhr auf der Industriestrasse Richtung St.Gallen. In der Linkskurve im Bereich der Spar-Tankstelle geriet das Auto von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen einen Stein und ist danach vermutlich abgehoben und gegen eine Werbetafel und eine Entlüftungseinrichtung der Tankstelle geprallt. Das Auto kam kurz vor den Zapfsäulen zum Stillstand. Nach dem Unfall machte sich der 30-Jährige auf den Weg nach Hause. Eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen hat den Mann angetroffen und ihn der Kantonspolizei St.Gallen übergeben. Er wurde als fahrunfähig eingestuft und musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Dabei wurden im Spital auch seine leichten Verletzungen behandelt. Sein Führerausweis wurde auf der Stelle abgenommen. Da das Auto in der Wiese zum Stillstand kam und eine unbekannte Menge Treibstoff ausgelaufen sind, musste nach der Unfallaufnahme ein Teil der Wiese abgetragen und entsorgt werden. Am Auto entstand Totalschaden. (Kapo SG/red.)