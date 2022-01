Ein 21-jähriger Mann zündete am Dienstagabend Papier und Karton, in welchem sich mutmasslich noch anderer Abfall befand, im hauseigenen Kamin in St.Gallen an. Es entstand ein Feuer, welches durch die Polizei gelöscht werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Verursacher wird wegen dem illegalen Verbrennen von Abfall angezeigt.

Der 21-Jährige wird wegen dem illegalen Verbrennen von Abfall angezeigt. © Stadtpolizei St.Gallen